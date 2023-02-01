Шоу должно продолжаться: тяжелобольному Костомарову нашли замену в постановках Авербуха

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова по-прежнему остается тяжелым. Его постепенно отключают от аппаратов жизнеобеспечения, но о полном выздоровлении говорить еще рано. Пока близкие фигуриста рады и тому, что он, наконец-то, пришел в себя после комы, и они продолжают надеяться на лучшее.

Сегодня, 1 февраля, появилась информация, что у Костомарова за это время началось отмирание конечностей, и теперь, возможно, ему придется ампутировать пальцы на руках. Ноги спортсмена все еще пытаются спасти, но при любом раскладе Романа скорее всего придется отправлять на реабилитацию в клинику Германии. Так что поклонники фигуриста смогут увидеть его еще очень нескоро.

Тем временем, постановщик Илья Авербух все еще не заменяет Костомарова в шоу, в которых он был задействован до госпитализации. По мнению продюсера Леонида Дзюника, супруг Елизаветы Арзамасовой не может поставить другого спортсмена, пока состояние Романа продолжает оставаться тяжелым. Однако достойный кандидат на его место все же есть. Дзюник заявил, что Алексей Ягудин вполне может справиться со всей работой Костомарова. Только говорить о возобновлении ледовых шоу можно будет, когда фигурист пойдет на поправку.

«Когда Роман пойдет на поправку – будет правильно поставить временную замену, помочь в реабилитации, в восстановлении. А сейчас, когда человек в тяжелом состоянии, не надо», - считает продюсер.

Ранее стало известно, сколько Роману Костомарову заплатили за шоу, после которого он слег в больницу.