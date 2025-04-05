Производитель лекарств от ожирения потребовал закрыть шоу «Большие девочки»

Шоу «Большие девочки» потребовал закрыть производитель лекарств от ожирения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Московский арбитражный суд обратился производитель лекарств от диабета и ожирения. Представители компании потребовали закрыть шоу «Большие девочки», в котором девушки пытаются похудеть в течение нескольких месяцев, проходя различные испытания.

По словам истцов, некоторые физические нагрузки вредны для участниц и действуют негативно на сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы. К тому же представители фармкомпании уверены, что на девушек давят психологически, из-за чего у них может развиться депрессия и расстройство пищевого поведения.

На телеканале «Пятница» отвергли обвинения в опасных тренировках и излишних нагрузках.

«Мы с уважением относимся к теме борьбы с лишним весом — методы разрабатываются совместно с профессионалами, существуют в рамках закона и не пропагандируют опасные практики», — заявили представители канала.

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