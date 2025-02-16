«Шоу-бизнес — очень жестокая сфера»: Филиппа Киркорова обвинили в срывах концертов Лолиты

Юрий Лоза допустил, что Филипп Киркоров может быть причастен к массовой отмене концертов Лолиты Милявской по России. В беседе с «Общественной службой новостей» певец заявил, что артист мог на это пойти из-за высокой конкуренции.

По мнению музыканта, в нынешнее время любой артист может оказаться под угрозой «отмены», поэтому знаменитости используют своим методы для борьбы с «конкурентами». Юрий Лоза подчеркнул, что и ему «перекрывают дорогу более молодые и бесталанные исполнители».

«Шоу-бизнес, кто плохо разбирается в этой индустрии, — это очень жестокая сфера. И здесь любые методы, даже, возможно, противозаконные, допустимы для того, чтобы сохранить свое чистое имя, опорочить другого и предстать перед публикой и людьми в более выгодном свете», — заявил певец.

При этом Юрий Лоза отметил, что сам никогда мешал карьере другим артистам и считает всевозможные способы вредительства в адрес коллег признаком слабости и трусости. Композитор не исключил, что Филипп Киркоров может препятствовать выступлениям Лолиты из-за боязни конкуренции. Однако певец добавил, что не все концерты артистки отменяются, поскольку зрители ее «любят».

«Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену. Но когда у артиста есть целая армия поклонников, он при желании сможет организовать концерт в любом месте в любое время. Главное, чтобы люди к нему пришли», — высказался Юрий Лоза.

Напомним, в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты певицы стали массово отменять по России.

Ранее мы писали о том, что Лолита публично оскорбила Филиппа Киркорова из-за нападок на Настю Ивлееву.