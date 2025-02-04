«Предал всех»: Лолита публично оскорбила Филиппа Киркорова из-за нападок на Настю Ивлееву

Певица Лолита публично наехала на своего коллегу Филиппа Киркорова. Милявская заявила — исполнитель хита «Зайка моя» предал всех ради своей выгоды.

В 2023 году Лолита и Киркоров попали в большой скандал после того, как посетили «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Со временем им удалось заслужить прощение поклонников, однако ситуация до сих пор до конца не забыта. В конце 2024 года Филипп вновь припомнил скандал и обвинил телеведущую в том, что она подставила его и даже не извинилась.

В отличие от Киркорова, Лолита от Насти после произошедшего не отвернулась. Более того, она защитила ее от нападок коллеги.

«Филипп Киркоров готов предать кого угодно. Он находился на вечеринке 2-3 часа, как и я. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки и попала. Мы все провинились. Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев», - заявила Лолита.

Милявская также добавила, что у Филиппа есть ресурсы только «охранять свою корону».

Ранее Лолита поссорилась с депутатом из Красноярска в соцсетях.