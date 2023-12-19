Mash: 54-летнюю телеведущую Юлию Бордовских госпитализировали с симптомами ковида

54-летнюю телеведущую Юлию Бордовских госпитализировали с симптомами ковида. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, знаменитость жаловалась на слабость, кашель и высокую температуру. Юлия не смогла самостоятельно справиться с недугом, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

Телеведущую экстренно госпитализировали в клинику Москвы. В медицинском учреждении ей сделали тест на ковид, который не подтвердил опасения врачей. На данный момент Юлия находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением врачей.

Отметим, что ни телеведущая, ни ее официальные представители никак не комментировали новость о госпитализации.

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