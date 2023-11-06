SHOT: Юлия Савичева задолжала пенсионному фонду семь тысяч рублей

Юлия Савичева задолжала пенсионному фонду семь тысяч рублей, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Выпускница «Фабрики звезд» забыла сдать годовые отчеты в пенсионный фонд России. В результате ПФР подал на ИП Савичевой в Арбитражный суд Москвы с требованием принудительно взыскать с нее шесть тысяч рублей штрафа и тысячу рублей госпошлины.

Отмечается, что Савичева не предоставила отчеты за два года — 2020 и 2021. Ранее за такое же нарушение порядка отчетности ПФР подал в суд на певицу Манижу. Тогда с нее взыскали восемь тысяч рублей.

Напомним, отчеты по форме СЗВ-стаж — это одна из обязательных форм отчетности, задача которой донести до Социального фонда данные о страховом стаже сотрудников.

Ранее мы писали о том, что Юлия Савичева прокомментировала причастность Серябкиной к ее уходу от Фадеева. Певица не стала отрицать домыслы, но и не согласилась с ними. Однако, дала небольшой намек.