SHOT: в клинике Тимура Хайдарова использовали просроченные препараты

В клинике Тимура Хайдарова использовали просроченные препараты, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты получили решение Арбитражного суда Москвы, который выявил нарушения в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова iQ Plastique. Согласно данным SHOT, проверяющие органы нашли сразу несколько серьезных нарушений, среди которых: использование несертифицированных игл, отсутствие у 7 врачей клиники необходимого образования, отсутствие заведующих в двух отделениях.

Кроме того, суд установил, что при лечении могли использоваться просроченные лекарства, которые неправильно хранились. Также отсутствовал журнал учета медикаментов.

Продукты, которыми кормили пациентов клиники, поставляли без документов. Их качество невозможно было определить.

Напомним, решением суда клинику iQ Plastique закрыли на три месяца по требованию Росздравнадзора.

Ранее мы писали о том, что в клинике и доме звездного хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски.