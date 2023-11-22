Нелли Уварова скептично отнеслась к новостям о продолжении сериала «Не родись красивой»

Нелли Уварова не соглашалась на участие в съемках продолжения «Не родись красивой», об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне телеканал СТС сообщил о запуске нового сезона популярного в нулевые сериала «Не родись красивой». Предполагается, что в нем снимутся звезды из оригинального сериала. Однако актриса Нелли Уварова, исполнившая главную роль, оказалась не в курсе запланированных съемок.

«Я знаю, что есть желание снимать [продолжение, - прим. ред.], но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — заявила звезда.

Режиссеры рассказали, что новые серии зрители смогут увидеть уже в 2024 году. Напомним, сериал «Не родись красивой» выходил с 2005 по 2006 год на телеканале СТС. Он был адаптацией колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка».

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