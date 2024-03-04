SHOT: у Михаила Ефремова есть несколько взысканий, которые могут помешать УДО

У Михаила Ефремова есть несколько взысканий, которые могут помешать УДО, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сегодня стало известно о том, что Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об УДО из колонии в Белгородской области. Однако окончательное решение должен вынести суд. Впрочем, соответствующие документы туда пока не поступали. В колонии также заявили о том, что готовы поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении актера.

Однако на деле все может оказаться куда сложнее. Журналисты выяснили, что за несколько лет нахождения в колонии, у Ефремова накопились два нарушения и взыскания за них, которые влияют на характеристику заключенного. Этот факт может быть принят во внимание и повлиять на решение суда.

Ранее мы писали о том, что адвокат Александр Добровинский заявил о готовности реакции семьи Захарова на УДО Ефремова.