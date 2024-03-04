Экс-адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова прокомментировал УДО актера

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал УДО актера Михаила Ефремова. Он заявил, что ему уже известна реакция семьи погибшего в ДТП Сергея Сахарова. Об этом сообщает телеканал «360».

Напомним, что в СМИ появилась информация о согласовании ходатайства об условно-досрочном освобождении Ефремова. Ранее родные россиянина, умершего из-за вождения знаменитости в пьяном состоянии, не могли четко обозначить свою позицию на его освобождение. Они отмечали, что им его жалко, но также подчеркивали его виновность и необходимость наказания. Однако, как отметил Добровинский, однозначный ответ все-таки был получен.

«Как вы понимаете, это очень сложное решение — простить или не простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И недавно Маргарита Захарова озвучила их с сыном решение.», - заявил адвокат.

К слову, о том, что Михаил Ефремов может выйти уже в марте, заговорили еще несколько месяцев назад. Актер уже отсидел более половины срока, и за все это время он демонстрировал себя только с положительной стороны: не вступал в конфликты, участвовал в общественной жизни колонии, работал. Поэтому эксперты допускали, что ему одобрят УДО.

Ранее адвокат заявил, что семья погибшего не получала писем от Михаила Ефремова.