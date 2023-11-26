SHOT: у Марины Хлебниковой обнаружили аритмию и ишемическую болезнь сердца

У Марины Хлебниковой обнаружили аритмию и ишемическую болезнь сердца, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщают журналисты, накануне певица поранилась об острый инструмент, который лежал на полу у нее дома. Дело в том, что после пожара у артистки до сих пор продолжается мелкий ремонт. Прибывшие на место врачи обработали рану певицы и исключили риск заражения крови, однако настояли на обследовании Хлебниковой в стационаре.

В результате, врачи выявили у певицы аритмию и ишемическую болезнь сердца. Теперь знаменитость находится под наблюдением кардиолога, который вырабатывает план ее лечения.

Медики также нашли у Хлебниковой артрит - она периодически принимает таблетки, помогающие бороться с болью в суставах.

Напомним, Марина Хлебникова попала в реанимацию в 2021 году после пожара, который случился у нее дома. У знаменитости тогда диагностировали сильные ожоги по всему телу.

Ранее мы писали о том, что на похороны отца Марины Хлебниковой приехали непонятные люди.