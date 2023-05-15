Начали прямо в крематории: на похороны отца Марины Хлебниковой приехали непонятные люди

На похороны отца певицы Марины Хлебниковой приехали «непонятные люди с камерами». Об этом сообщили представители артистки.

По их словам, они начали снимать в здании крематория. При этом согласия на съемку не давалось.

По мнению команды артистки, в ближайшее время появятся «желтые сюжеты», в которых будет литься «грязь». Граждан призвали не верить этим шоу.

Представители певицы осудили журналистов, снимающих людей на похоронах «исподтишка». Дальше эти люди сделают видеомонтаж, чтобы «в более желтом свете показать артиста».

«Делайте выводы, друзья», - написала команда. Ее обращение приводит Газета.Ru.

Ранее мы писали о смерти отца Хлебниковой Арнольда. Его не стало 11 мая, хотя информация о гибели появилась лишь 13 числа. Мужчине было 87 лет. Врачи назвали причиной смерти остановку сердца.