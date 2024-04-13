SHOT: у госпитализированного Юрия Куклачева случился обширный инфаркт
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У госпитализированного Юрия Куклачева случился обширный инфаркт, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
12 апреля стало известно о том, что Юрия Куклачева экстренно госпитализировали во время празднования его 75-летия. Дрессировщику кошек стало плохо во время общения с прессой.
Как сообщает SHOT, сначала окружающие подумали, что у Куклачева простое защемление нерва, однако все оказалось куда серьезнее. По данным журналистов, Куклачев попал в больницу с диагнозом обширный инфаркт.
Врачи провели дрессировщику операцию, которая заняла три часа, передает SHOT. Сейчас Куклачев находится в тяжелом состоянии, а врачи не дают никаких прогнозов, сообщает источник.
Отметим, что запланированные на 13 и 14 апреля концерты Юрия Куклачева в Москве состоятся без артиста. Вместо него на сцене будут выступать его дети.
Ранее мы писали о том, что Леонида Якубовича госпитализировали после мероприятия в Екатеринбурге.