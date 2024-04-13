SHOT: у госпитализированного Юрия Куклачева случился обширный инфаркт

У госпитализированного Юрия Куклачева случился обширный инфаркт, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

12 апреля стало известно о том, что Юрия Куклачева экстренно госпитализировали во время празднования его 75-летия. Дрессировщику кошек стало плохо во время общения с прессой.

Как сообщает SHOT, сначала окружающие подумали, что у Куклачева простое защемление нерва, однако все оказалось куда серьезнее. По данным журналистов, Куклачев попал в больницу с диагнозом обширный инфаркт.

Врачи провели дрессировщику операцию, которая заняла три часа, передает SHOT. Сейчас Куклачев находится в тяжелом состоянии, а врачи не дают никаких прогнозов, сообщает источник.

Отметим, что запланированные на 13 и 14 апреля концерты Юрия Куклачева в Москве состоятся без артиста. Вместо него на сцене будут выступать его дети.

Ранее мы писали о том, что Леонида Якубовича госпитализировали после мероприятия в Екатеринбурге.