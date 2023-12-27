SHOT: Следователи проведут повторную проверку высказываний Галкина* и Пугачевой

Следователи проведут повторную проверку высказываний Галкина* (признан иногаентом на территории РФ) и Пугачевой, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее в Следственном комитете уже рассматривали высказывания Максима Галкина* и Аллы Пугачевой о политической ситуации в стране. Однако тогда жалобу общественников оставили без удовлетворения — в словах знаменитостей не нашли ничего криминального.

По данным журналистов, следователи намерены провести повторную проверку в отношении Галкина* и Пугачевой из-за новых деталей. На этот раз в органы обратились активисты из движения «Зов народа». Они попросили обратить внимание СК на высказывания юмориста, которые он делал в ходе своих заграничных концертов в Анталье и Лимассоле.

Отмечается, что следователи проверят слова Галкина* и его жены по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», «Содействие террористической деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* отметили никелевую свадьбу в ресторане.

*признан иностранным агентом на территории РФ.