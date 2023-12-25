«12 лет узаконенного счастья»: Галкин* трогательно поздравил с годовщиной свадьбы Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отметили свою 12-ю годовщину свадьбы. Они отправились на романтическое свидание в ресторан.

Артисты пришли в ресторан в белых нарядах. Пугачева надела джемпер и кепку, а ее муж — кофту в спортивном стиле. На фото, которое сделала официантка, супруги держат бокалы с красным вином, улыбаются и смотрят друг на друга. Снимок комик опубликовал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«12 лет узаконенного счастья», — написал юморист в своем блоге.

Подписчики в комментариях сразу же начали поздравлять пару с годовщиной, но нашлись и недовольные браком звезд. Особенно россиян возмущает, что супруги покинули страну и уехали жить за границу.

Максим Галкин*— пятый супруг певицы Аллы Пугачевой. Пара поженилась в 2011 году. Они воспитывают двоих детей, рожденных суррогатной матерью: сына Гарри и дочь Лизу.

В 2022 году супруги уехали из России и поселились в Израиле, затем они перебрались на Кипр после политических волнений.

Ранее музыкант Антон Зацепин предрек приезд Аллы Пугачевой в Россию.

*(признан иноагентом на территории РФ)