SHOT: с баров Александра Розенбаума взыщут 385 тысяч рублей за долги

С баров Александра Розенбаума взыщут 385 тысяч рублей за долги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на заведения «Толстый фраер», которые принадлежат Александру Розенбауму. В исках уточнялось, что заведения не платили за электричество и вывоз мусора в период с января 2022 по февраль 2023 года.

«Невский экологический оператор» просил взыскать с пивных знаменитости 385 тысяч рублей. Первоначально суд удовлетворил этот иск, однако представители заведений подали апелляцию. Они уверяли, что в указанный период бары не работали из-за ковидных ограничений.

Впрочем, накануне представители сети Розенбаума сами же отказались от дальнейших разбирательств и отозвали апелляцию. Они согласились выплатить долг коммунальщикам.

Отметим, сейчас в Санкт-Петербурге открыто шесть баров под названием «Толстый фраер».

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