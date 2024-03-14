Неожиданный поворот: суд прекратил дело об утраченном миллиарде Иосифа Кобзона

Суд прекратил дело об утраченном миллиарде певца Иосифа Кобзона. Как оказалось, это произошло из-за утраченного интереса вдовы Нелли Кобзон и олигарха Вагифа Пейсахова. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что при жизни артист дал в долг приятелю более 1,5 млрд рублей, однако назад их не получил. Позже выяснилось, что деньги бизнесмен никуда не вкладывал, а проиграл в покер. После смерти Кобзона его жена подала заявление о признании Пейсахова банкротом. На тот момент он находился в тюрьме, отбывая срок за мошенничество.

По словам представителей олигарха, он хотел вернуть средства, но у него такой возможности не было, так как он находился в заключении. А его зарплата там составляла около 3 тысяч рублей. Имущества же, которое можно было бы продать, оказалось не так много.

В итоге суд «встал» в сентябре 2023 года. Тогда участники процесса просто перестали выходить на связь. Есть информация, что Вагиф после освобождения вовсе покинул Россию.

Отметим, что у Нелли Кобзон и у олигарха есть еще шанс возобновить рассмотрение дела. На это им дан месяц.

Ранее жена Иосифа Кобзона раскрыла семейные тайны, о которых молчала долгие годы.