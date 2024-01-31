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Опубликовано 31 января 2024, 20:29
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Избежали возвращения на родину: музыкантов группы «Би-2» депортировали в Израиль

Членов группы «Би-2» депортировали в Израиль после разговора консула с властями.
Избежали возвращения на родину: музыкантов группы «Би-2» депортировали в Израиль

© Starface.ru

Суд в Таиланде постановил депортировать музыкантов группы «Би-2» в Таиланд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты связались с представителями творческого обледенения и попросили их прокомментировать сложившуюся ситуацию. Оказалось, что суд принял решение депортировать артистов в Израиль после разговора консула с властями. В настоящий момент члены «Би-2» летят в Тель-Авив.

Ранее в Сети обсуждался вариант депортации музыкантов из Таиланда в другую зарубежную страну. Все дело в том, что на родине депутаты и общественники призвали правоохранителей начать проверки в отношении членов объединения. Чтобы избежать такой участи, артисты, по данным СМИ, планировали схитрить и по пути домой остаться в другом государстве.

Группу «Би-2» задержали в Таиланде из-за некорректных виз. Для ее участников была оформлена туристическая виза, а не рабочая. Об этом сообщили организаторы концерта.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Би-2
депортация