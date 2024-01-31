Избежали возвращения на родину: музыкантов группы «Би-2» депортировали в Израиль

Суд в Таиланде постановил депортировать музыкантов группы «Би-2» в Таиланд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты связались с представителями творческого обледенения и попросили их прокомментировать сложившуюся ситуацию. Оказалось, что суд принял решение депортировать артистов в Израиль после разговора консула с властями. В настоящий момент члены «Би-2» летят в Тель-Авив.

Ранее в Сети обсуждался вариант депортации музыкантов из Таиланда в другую зарубежную страну. Все дело в том, что на родине депутаты и общественники призвали правоохранителей начать проверки в отношении членов объединения. Чтобы избежать такой участи, артисты, по данным СМИ, планировали схитрить и по пути домой остаться в другом государстве.

Группу «Би-2» задержали в Таиланде из-за некорректных виз. Для ее участников была оформлена туристическая виза, а не рабочая. Об этом сообщили организаторы концерта.