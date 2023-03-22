Shot: полиция проверяет 41-летнюю Елену Блиновскую на уклонение от уплаты налогов

Когда-то блогеры смогли построить целую бизнес-империю и в одночасье стать самыми обеспеченными людьми. Однако в последнее время мифы об идеальной жизни звезд Сети стали развеиваться. Так, например, обвинения по неуплате налогов были выдвинуты Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной. Как сообщает Telegram-канал «Shot», теперь полиция взялась за проверку и Елены Блиновской.

По информации источника, на создательницу марафонов поступил ряд заявлений от участниц, которые считают, что их обманули. Кроме того, на Елену пожаловались активисты и в Генпрокуратуру РФ с требованием проверки ее бизнеса.

К слову, сейчас светская львица как раз объявила о запуске очередного марафона под названием «Новое измерение». Цена за участие в нем варьируется от 10 тысяч до миллиона рублей. Вот почему многие пользователи Сети влезают в долги и кредиты, чтобы оплатить дорогостоящий курс.

На данный момент сама Елена пока никак не комментировала ситуацию, сложившуюся вокруг нее.

Ранее Елена Блиновская рассказала о том, как неизвестный мужчина пытался затащить ее в подъезд и угрожал ножом. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 27-летняя Анна Заворотнюк пожаловалась на проблемы с документами. Из-за этого дочка известной актрисы не может вернуться в ОАЭ.