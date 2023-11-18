SHOT: поклонники Тимы Белорусских остались недовольны его концертом в Москве

Поклонники Тимы Белорусских остались недовольны его концертом в Москве, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

17 ноября в московском клубе Atmosphere состоялся первый за несколько лет концерт Тимы Белорусских. Напомним, до этого певец находился под домашним арестом после задержания с наркотиками.

Музыкант должен был выйти на сцену в 19:00, но, как рассказали зрители, опоздал более, чем на час. После этого он исполнил главные хиты и спустя час закончил концерт. Уже на выходе из клуба Белорусских немного пообщался с фанатами и заявил, что «больше не гуляет»‎, а затем отправился отдыхать в сторону «Москвы-Сити»‎.

По словам рассерженных фанатов, в ожидании Белорусских они были вынуждены слушать малоизвестных диджеев, а концерт должен был длиться не менее полутора часов. Теперь поклонники требуют извинений от певца.

«Честно, не доволен. Во-первых, очень долгое ожидание самого артиста. Пришел он, не стриженный, не бритый»‎, - рассказал фанат.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская заплатит 2,8 млн рублей за сорванный концерт в Сургуте.