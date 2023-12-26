«Приняла с покорностью»: живущий в Израиле Кирилл Сафонов испортил юбилей Саши Савельевой

Актер Кирилл Сафонов испортил день рождения жены Саши Савельевой своей болезнью. Певица отменила праздник в честь своего 40-летия. Об этом сообщает WomanHit.ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Сафонов признался, что температура 39 помешала планам на роскошный праздник. Он назвал случившееся «уникальным подарком» для жены и поделился личным.

«Жена подарок приняла с покорностью и любовью. Именно так. Мне кажется, она даже обрадовалась возможности отменить празднества, и целый день носить мне чай с лимоном и медом, в перерывах от ваших поздравлений», – написал артист.

Мужчина иронично отметил, что умеет организовывать праздники и устраивать интересные конкурсы. Также он обратился к жене со словами благодарности.

«Сашенька, спасибо, что ты есть! С Днем рождения, родная! Желаю тебе сил, спокойствия и гармонии в этом безумном, безумном, безумном мире», — добавил Кирилл.

Пользователи Сети поддержали мужчину, присоединились к поздравлениям и пожелали самому актеру скорейшего выздоровления.

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