SHOT: певца Шарлота перевезли в Самару на допрос в Следственный комитет

Певца Шарлота перевезли в Самару на допрос в Следственный комитет, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне вернувшегося в Россию певца Шарлота арестовали прямо в аэропорту. Музыканту предъявили обвинения в хулиганстве и назначили 13 суток административного ареста. Однако позже стало известно о том, что Шарлоту вменили и уголовные статьи: за «Реабилитацию нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».

Ранее сообщалось, что музыкант отбывал арест в питерском спецприемнике, однако, как стало известно сегодня, Шарлота этапировали в Самару. Там он отправился на допрос в Следственный комитет. Ожидается, что вскоре музыканту изберут новую меру пресечения, связанную с уголовными делами.

Напомним, певец Шарлот вернулся в Россию 22 ноября. До этого музыкант делал неоднозначные заявления в своих соцсетях о политической ситуации в России.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин назвал Шарлота дурачком и заявил, что хочет «дать в морду» певцу.