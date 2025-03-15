Shot: у 73-летнего актера Виктора Сухорухова начались осложнения после инфаркта

У актера Виктора Сухорукова начались осложнения после острого инфаркта миокарда. Проведенное обследование выявило у звезды фильма «Брат-2» проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому врачи предупредили артиста о риске инсульта.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, у актера сильно изношены сосуды. Ему придется после восстановления сесть на жесткую диету.

Известно, что 73-летнему Сухорукову провели операцию на сердце — коронарное шунтирование. Его госпитализировали из дома 1 марта с носовым кровотечением.

Ранее сам Сухоруков подтвердил информацию о госпитализации. Актер подчеркнул, что все произошло внезапно. Он чувствовал себя хорошо и готовился к поездке в Саратов, когда внезапно прихватило сердце. В настоящее время звезда фильма «Брат 2» все еще находится в больнице под наблюдением врачей.