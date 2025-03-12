73-летний актер Виктор Сухоруков перенес срочную операцию: известно, что произошло

Народный артист России Виктор Сухоруков в начале марта 2025 года перенес операцию на открытом сердце. Об этом актер рассказал в беседе с mk.ru.

«Читаю тебе документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован 3 марта по поводу ишемической болезни сердца. Операция — коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения», - сказал Сухоруков.

Актер также подчеркнул, что все произошло внезапно. Он чувствовал себя хорошо и готовился к поездке в Саратов, когда внезапно прихватило сердце. В настоящее время звезда фильма «Брат» все еще находится в больнице под наблюдением врачей. По мнению артиста, виной всему высокие нагрузки: съёмки, два моноспектакля.

Виктор Сухоруков поблагодарил московских врачей и отметил, что сейчас проходит курс реабилитации, поэтому пришлось временно приостановить все запланированные выступления в марте.

«Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. Но как выяснилось во время операции, это у меня, оказывается, второй инфаркт — первый случился в 2008 году», - заключил актер.

Ранее народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал, что в последнее время мало снимается в кино. Он пожаловался, что в хороший проект попасть сложно.