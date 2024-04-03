Раскрыто, сколько Настя Ивлеева заработала на чипсах и лимонаде за прошлый год

Блогер Настя Ивлеева заработала на продаже чипсов и лимонада около 93 миллионов рублей. Это чистая прибыль компании. Выручка же составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, телеведущей принадлежит ООО «Коленки пчелы». До скандала в конце 2023 года компания была крайне прибыльная и приносила Насте немаленькие деньги. Так, за год Ивлеевой удалось увеличить чистый доход в более чем 2,5 раза. Если в 2022 году она получила 37 миллионов рублей, то в прошлом — 93 миллиона рублей.

Однако, как подчеркнул источник, у блогера есть задолженность по налогам. Она составляет 2,8 миллиона рублей.

Напомним, что из-за «голой» вечеринки в декабре 2023 года Настя резко лишилась большинства своих заработков. С ней разорвали контракты крупные рекламодатели, а вместо ее чипсов на полках магазинов появились другие. Сама же телеведущая сейчас ведет непубличный образ жизни и лишь изредка выходит на связь в личном Telegram-канале.

Ранее Настя Ивлеева пришла к стихийному мемориалу рядом с «Крокус Сити Холлом» после теракта в Красногорске.