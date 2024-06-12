SHOT: Нюша после развода возобновила выступления на корпоративах за 3 млн рублей

Нюша после развода возобновила выступления на корпоративах за 3 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, певица некоторое время после развода с Игорем Сивовым отказывалась от частных выступлений. Однако сейчас ее райдер вновь появился в Сети. Ценник на концерты не менялся с 2018 года — 3 миллиона рублей.

В райдере Нюши есть требования к алкоголю в гримерке: либо коньяк, либо виски с выдержкой не менее 18 лет. А вот заказ еды знаменитость организаторам не доверяет — отсюда и приличные суточные (19 тысяч рублей певице и 9500 каждому члену коллектива).

Напомним, Нюша объявила о разводе с мужем Игорем Сивовым 7 мая. Певица рассказала, что ей удалось расстаться с супругом на мирной ноте, они остались любящими родителями.

Ранее мы писали о том, что мама Нюши заявила о трудностях в карьере дочки.