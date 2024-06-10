Лишний вес и отсутствие денег: мама Нюши заявила о трудностях в карьере дочки

Мама Нюши заявила, что продала квартиру для съемок клипа певицы. Ирина Шурочкина рассказала про творческий путь дочки в эфире шоу «Звездная мама».

По словам Ирины, за успехом дочки стоит колоссальный труд. Когда Нюша начинала карьеру, у нее не было денег даже для съемок клипа. Из-за этого семье пришлось продать квартиру. Кроме того, Шурочкина вспомнила, как помогала дочке похудеть, подготовиться к концерту.

«Говорят, что вот у папы денег много, поэтому он все купил. Конечно, все не так. Была продана квартира для того, чтобы записать первый клип. Нюша была пухленькая, то есть ей нужно было привести себя в форму», — высказалась мама Нюши.

Ирина отметила, что певица отдает всю себя на выступлениях. После первого концерта в «Крокусе» Нюше потребовалась помощь врачей: она ушла со сцены и потеряла сознание. Несмотря на плохое самочувствие, артистка не стала отменять запланированные концерты.

«Она отошла немножечко, все хорошо, но у нее полет, то есть ей нужно ехать в аэропорт и лететь в другую республику. И папа говорит: «Все, нет, отменяем, никаких». Ей нужно было восстановиться. Но она стала говорить: «Нет, меня ждут, я просто обязана полететь»», — резюмировала Ирина.

Ранее 33-летняя певица Нюша оставила детей в Дубае с бывшим мужем ради возобновления карьеры. Подробности читайте в этой новости.