SHOT: неизвестный сообщил, что рэпер Гуф зарезал экс-жену и дочь в Подмосковье

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что рэпер Гуф зарезал бывшую жену и маленькую дочь в Подмосковье. Информатор представился якобы Анаром Зейналовым из «Каспийского груза». Позже выяснилось, что сведения были ложные. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, неизвестный рассказал, что артист отправился в загородный дом, где находились его экс-супруга и ребенок, и там жестоко с ними расправился. Более того, были сведения, что запись убийства была распространена в Сети. Однако приехавшие по адресу экстренные службы следов преступления не обнаружили. По всей видимости, информатор пытался таким образом сорвать концерт Гуфа, так как сообщение пришло как раз перед мероприятием.

К слову, выступление рэпера в итоге все равно не прошло без происшествий. Так, после концерта госпитализировали девушку с серьезными травмами. У нее выявили черепно-мозговую травму и перелом костей лица. Предварительно, на нее напал 30-летний мужчина. Полиция проводит проверку.

Ранее бывшая жена Гуфа Юлия Королева пожаловалась на угрозы с его стороны.