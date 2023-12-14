«Он в неадекватном состоянии»: экс-жена Гуфа высказалась о его поведении
Экс-жена рэпера Гуфа Юлия Королева пожаловалась на угрозы с его стороны.
© Из профиля Instagram* Гуфа (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Бывшая супруга рэпера Гуфа Юлия Королева призналась, что боится за свою жизнь из-за его неадекватного поведения. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
«Он в неадекватном состоянии. И нетрезвый, грозится украсть дочь», - заявила Королева.
Экс-жена артиста подчеркнула, что его неадекватное поведение обусловлено употреблением наркотических средств. Девушка подчеркнула, что музыкант «сходит с ума» от вымышленных ситуаций и проблем с психикой.
Королева отметила, что близкие Гуфа специально не отправляют его на лечение в клинику, поскольку боятся потерять деньги из-за отмены запланированных концертов. Она добавила, что рэпер пытался пробраться в ее квартиру, вследствие чего ей пришлось нанять личную охрану.
Ранее юрист Анастасия Подгрудкова рассказала, что Гуфа могут лишить прав на детей за вредные привычки. Известно, что артист страдает проблемами с алкоголем и наркотиками, из-за которых он неоднократно оказывался в рехабе.