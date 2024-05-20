SHOT: налоговая заблокировала счета блогерши Вероники Белоцерковской*

Налоговая заблокировала счета блогерши Вероники Белоцерковской* (признана иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Проблемы у уехавшей из России блогерши Вероники Белоцерковской* продолжают множиться. Журналисты сообщили, что ФНС заблокировала ее счета из-за накопившегося долга в размере 1,1 миллиона рублей.

Ранее блогершу признали иностранным агентом и заочно приговорили к девяти годам колонии по статье за фейки о российской армии.

Сейчас Белоцерковская* живет во Франции. Там она занимается своим кулинарным бизнесом и организует модные вечеринки для знаменитостей.

Вероника Белоцерковская* - российская журналистка и блогер. Она занималась изданием журналов «Time Out» и «Собака.ru». Сейчас блогерша владеет кулинарной школой на юге Франции.

Ранее мы писали о том, что переехавшему в США солисту Little Big заблокировали российские счета.

*признана иноагентом на территории РФ.