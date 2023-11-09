SHOT: музыкант Борис Гребенщиков* закрывает ИП в России

Музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) закрывает ИП в России, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, уехавший из России певец окончательно решил распрощаться с бизнесом на родине. Недавно ФНС ликвидировало все компании Гребенщикова*, а теперь лидер группы «Аквариум» попросил закрыть его ИП, через которое он получал гонорары от выступлений.

Впрочем, пока ИП музыканта остается действующим - все потому, что он не оплатил символические 5 тысяч рублей госпошлины.

Напомним, Борис Гребенщиков* рассказывал, что переехал жить в Англию. Он уже давно перебрался в Лондон, а в Россию приезжал лишь на концерты и для того, чтобы навещать семью. Недавно музыкант заявил, что не собирается возвращаться в РФ. Он также рассказывал, что давно стремился к переезду в Великобританию, поскольку там «работать значительно приятнее».

Ранее мы писали о том, что музыкант Борис Гребенщиков* заявил, что никогда не жил в Израиле.

*признан иностранным агентом на территории России.