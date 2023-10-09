Борис Гребенщиков* ответил на вопрос о переезде в Израиль

Музыкант Борис Гребенщиков* (Признан иноагентом на территории РФ) ответил на слухи о жизни в Израиле. Основатель группы «Аквариум» признался, что никогда не жил в этой стране. Об этом сообщает Daily Storm.

Журналисты поинтересовались у знаменитости, как протекает его жизнь в Израиле, и какая там сейчас обстановка. Но Гребенщиков* ответил, что никогда не жил в этой стране, поэтому ничего по этому поводу сказать не может.

Напомним, что на днях, 7 октября на территорию Израиля было выпущено несколько тысяч ракет. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Уехавшие в Израиль российские звезды высказались о случившемся и назвали это время «тяжелым». Многие СМИ писали, что Гребенщиков* тоже присоединился к ним. Но он не комментировал слухи в прессе.

Ранее юморист Максим Галкин** (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как проводит время с детьми в бомбоубежище в Израиле. Уже больше года комик вместе с семьей проживает в Израиле. Поговаривали, из-за политической ситуации звезда, его супруга и дети покинули страну. Однако юморист опроверг подобные сообщения. Он отметил, что не оставит в трудную минуту Израиль, который является для него вторым домом.

*признан иноагентом на территории РФ **признан иноагентом на территории РФ