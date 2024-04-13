SHOT: муж Елены Блиновской отправился на СВО ради спасения бизнеса

Муж Елены Блиновской отправился на СВО ради спасения бизнеса. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как удалось выяснить журналистам, Алексей Блиновский ушел на СВО чтобы избежать дальнейших проблем с его бизнесом и помочь жене выйти из СИЗО. О том, куда конкретно отправили супруга блогерши и в каких войсках он служит, не сообщается.

Ранее бизнес-империю Алексея Блиновского начали проверять на предмет нарушений. В итоге из десяти компаний, согласно открытым источникам, четыре находятся в стадии ликвидации: IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки», клиника «Океан молодости» и бизнес по добыче драгметаллов «Нембус». В отношении компании «Оливия групп», которая занимается оптовой торговлей, возбуждено дело о банкротстве.

Сейчас у Блиновского остаются действующими четыре организации: «Алмаз», ресторанный бизнес «Рыбная история», компания по доставке готовой пищи «Прайм фуд» и бизнес по переработке морепродуктов «Аквакультура».

Ранее мы писали о том, что «королева марафонов» Блиновская в камере СИЗО собирает алмазную мозаику.