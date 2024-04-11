Раскрыт досуг «королевы марафонов» Елены Блиновской в СИЗО

«Королева марафонов» Елена Блиновская в камере СИЗО занимается сбором мозаики. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марию Ботову.

Ботова объяснила, что подобное занятие является очень кропотливым, поскольку каждую мелкую стразу необходимо брать пинцетом и прикреплять на полотно. Однако за этим процессом создается ощущение, что время идет не так медленно, подчеркнула она.

Кроме того, Блиновская вместе с сокамерницами также читает вслух историческую литературу. Правозащитница добавила, что в камере вместе со скандальной знаменитостью сидят интеллигентные женщины, которым удалось найти общий язык между собой.

Напомним, что 22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Елены Блиновской и ее мужа, расширив обвинения. Предположительно, размер легализованных денежных средств и имущества, причисленных к преступному происхождению, увеличился с 43 миллионов до более 700 миллионов рублей. Вдобавок блогерше и ее супругу вменяется неуплата налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, а также их обвиняют в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Ранее мы писали, что Блиновской впервые разрешили на 15 минут позвонить своим детям из СИЗО.