SHOT: Михаил Ефремов может выйти из колонии до нового года из-за здоровья

Михаил Ефремов может выйти из колонии до нового года из-за здоровья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Защита актера Михаила Ефремова собирает необходимые медицинские документы для подготовки прошения об УДО, рассказали источники. Сейчас состояние актера постепенно стабилизируется, однако он жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать.

Ефремова лечат антибиотиками и иммунодепрессантами. Родственники передают необходимые лекарства по согласованию с лечащим врачом в исправительной колонии. Сообщается, что артисту необходима КТ, а для этого его придется вывозить в городскую больницу.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что хроническая обструктивная болезнь легких, которой страдает актер, действительно может ускорить процесс УДО Ефремова.

Ранее мы писали о том, что адвокат Михаила Ефремова рассказал о состоянии актера.