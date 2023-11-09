SHOT: Максим Покровский* пытается продать квартиру в Москве за 25 млн рублей

Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) пытается продать квартиру в Москве за 25 млн рублей, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Москве у уехавшего из России музыканта Максима Покровского* осталась квартира площадью 110 квадратных метров. Отмечается, что жилье с двумя санузлами у метро «Митино» солист группы «Ногу свело» купил еще в 1999 году. По данным журналистов, из-за низкого спроса на концерты музыканта за рубежом, он решил продать недвижимость за 25,7 миллионов рублей.

Однако возвращаться Покровский* в Россию в ближайшее время не собирается, поэтому он планирует переоформить жилье на супругу, которая и будет искать покупателей. Жене музыканта также нужно будет выписать из квартиры детей — оставшегося в России 28-летнего сына и 18-летнюю дочь. По данным источников, пока желающих приобрести квартиру нет.

Напомним, Максим Покровский* уехал из России в США в 2019 году. Там он приобрел квартиру в одном из районов Нью-Йорка.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов пытается отобрать завещанную другим людям квартиру.

*признан иностранным агентом на территории РФ.