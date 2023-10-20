Михаил Ефремов пытается отобрать завещанную другим людям квартиру

Отбывающий тюремное наказание актер Михаил Ефремов претендует на недвижимость в Москве, которую его покойный дядя, пианист Александр Покровский завещал другим людям. Музыкант оставил свою трехкомнатную квартиру в Москве семье Громовых, которые ухаживали за ним на протяжении 19 лет.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, Ефремову по завещанию досталась пятикомнатная квартира на Тверской улице в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей. Вторую квартиру стоимостью 30 миллионов рублей было решено передать помощникам. Жена пианиста Нина переписала свою половину на Громовых, а сам Покровский сделать этого не успел. При этом Ефремов пообещал дяде, что претендовать на трешку на Олимпийском проспекте не будет, но сразу после смерти музыканта вступил в наследство.

Громовы решили связаться с актером и отправили в колонию письмо, которое так и осталось без ответа. При этом жена Ефремова вышла на контакт и заявила, что они могут довольствоваться лишь половиной квартиры. Теперь семья Громовых боится, что отбывающий наказание в тюрьме артист и его родственники попытаются «превратить их жизнь в ад», подселив «профессиональных» квартирантов.

Ранее мы писали, что родной дядя Михаила Ефремова, пианист Александр Покровский, умер в июле 2022 года на 80 году жизни. Поскольку у музыканта не было детей, наследником первой очереди стал его единственный племянник.