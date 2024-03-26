SHOT: Максим Галкин* проигнорировал тему теракта на выступлении в Израиле

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) проигнорировал тему теракта на выступлении в Израиле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Артист продолжает юмористические гастроли, несмотря на трагедию в Красногорске, к которой весь мир оказался неравнодушен. Супруг Аллы Пугачевой вышел на сцену в городе Реховот и сравнил себя с Иисусом Христом. Также он высказался о Филиппе Киркорове и в очередной раз посвятил ему песню. Была пародия и на Лолиту Милявскую, столкнувшуюся с отменой тура. По информации источника, Максим проигнорировал тему теракта.

Ранее публика раскритиковали Аллу Пугачеву. Певица проигнорировала теракт в «Крокусе» и не поддержала россиян. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что муж оперной певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в «Крокусе».

*признан иноагентом на территории РФ