SHOT: Максим Галкин* проигнорировал тему теракта на выступлении в Израиле
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Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) проигнорировал тему теракта на выступлении в Израиле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Артист продолжает юмористические гастроли, несмотря на трагедию в Красногорске, к которой весь мир оказался неравнодушен. Супруг Аллы Пугачевой вышел на сцену в городе Реховот и сравнил себя с Иисусом Христом. Также он высказался о Филиппе Киркорове и в очередной раз посвятил ему песню. Была пародия и на Лолиту Милявскую, столкнувшуюся с отменой тура. По информации источника, Максим проигнорировал тему теракта.
Ранее публика раскритиковали Аллу Пугачеву. Певица проигнорировала теракт в «Крокусе» и не поддержала россиян. Подробности смотрите в этой новости.
Также сообщалось о том, что муж оперной певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в «Крокусе».
*признан иноагентом на территории РФ