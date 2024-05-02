SHOT: Елена Блиновская намерена просить суд признать ее банкротом

Предпринимательница Елена Блиновская хочет, чтобы ее признали банкротом. Она намерена обратиться с соответствующим заявлением в Арбитражный суд столицы.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блиновская указывает кредиторов – Федеральную налоговую службу и банк ВТБ.

Напомним, она проходит обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов, уклонении от их уплаты и отмывании денег. Текущая задолженность создательницы «Марафона желаний» с учетом пеней и штрафов составляет 1 391 029 294 рубля. Блиновская находится в СИЗО – срок ее ареста в последний раз продлили до 26 июля.

При этом супруг предпринимательницы Алексей уехал на СВО, он заключил контракт сроком на год. Дети предпринимательницы находятся на воспитании бабушки и дедушки, пока хотя бы один из родителей не вернется домой.