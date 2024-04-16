Привлекается орган опеки: с кем остались четверо детей Елены Блиновской
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Адвокаты предпринимательницы Елены Блиновской на суде по изменению ей меры пресечения воспользуются аргументом об уходе мужа на СВО. Это поможет вернуть ее под домашний арест, рассчитывают защитники, блогер сможет быть с детьми, воспитанием которых сейчас занимаются бабушка и дедушка.
О том, что уход мужа на СВО может помочь ей выйти из СИЗО к детям, сообщил Telegram-канал SHOT.
Защита использует заключенный Блиновским контракт с МО РФ как аргумент в пользу смягчения меры пресечения. Об этом сообщил источник. Он сообщил, что контракт был заключен Алексеем, чтобы нести пользу стране, но в данном случае «странно не использовать» это для защиты семьи.
Telegram-канал НЕБОЖЕНА обратил внимание на то, с кем остались четверо детей Блиновских, если отец уехал на СВО, а мать – в СИЗО.
Адвокат Александр Добровинский сообщил SHOT, что в случае, когда дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки. Устанавливается временная опека, пока кто-то из родителей не вернется домой. Временными опекунами могут быть бабушка, дедушка, тети и другие родственники.
Напомним, создательница марафонов была отправлена в СИЗО 22 января. Такое решение приняли из-за нарушения правил домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что Блиновский уехал на СВО, чтобы спасти бизнес.