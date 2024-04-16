Привлекается орган опеки: с кем остались четверо детей Елены Блиновской

Адвокаты предпринимательницы Елены Блиновской на суде по изменению ей меры пресечения воспользуются аргументом об уходе мужа на СВО. Это поможет вернуть ее под домашний арест, рассчитывают защитники, блогер сможет быть с детьми, воспитанием которых сейчас занимаются бабушка и дедушка.

О том, что уход мужа на СВО может помочь ей выйти из СИЗО к детям, сообщил Telegram-канал SHOT.

Защита использует заключенный Блиновским контракт с МО РФ как аргумент в пользу смягчения меры пресечения. Об этом сообщил источник. Он сообщил, что контракт был заключен Алексеем, чтобы нести пользу стране, но в данном случае «странно не использовать» это для защиты семьи.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА обратил внимание на то, с кем остались четверо детей Блиновских, если отец уехал на СВО, а мать – в СИЗО.

Адвокат Александр Добровинский сообщил SHOT, что в случае, когда дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки. Устанавливается временная опека, пока кто-то из родителей не вернется домой. Временными опекунами могут быть бабушка, дедушка, тети и другие родственники.

Напомним, создательница марафонов была отправлена в СИЗО 22 января. Такое решение приняли из-за нарушения правил домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Блиновский уехал на СВО, чтобы спасти бизнес.