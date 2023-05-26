Shot: для продажи общего дома с Бузовой Дмитрий Тарасов снизил цену на 50 млн рублей

Когда-то Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако несколько лет назад супруги развелись. Как утверждает певица, причиной этого стали многочисленные измены спортсмена. Экс-возлюбленным не удалось сохранить дружбу, вот почему они регулярно устраивают скандалы в публичном пространстве. Не так давно Дмитрий сообщил, что он выставил на продажу их общий дом с Ольгой. Однако избавиться от особняка футболисту пока так и не удалось.

Сперва за дом в поселке Соловьиная роща мужчина потребовал 210 миллионов рублей, но затем он поменял цену на 190 миллионов. За эту стоимость вновь не нашлось покупателей на недвижимость Тарасова. Вот почему спортсмен сбросил еще 30 миллионов.

К слову, подобная расценка не является последней. В беседе с Telegram-каналом Shot риелтор заявил: чтобы продать дом, Дмитрию придется вновь сделать скидку на «пару десятков миллионов».

Напомним, Тарасов и Бузова приобрели недвижимость в 2015 году за 100 миллионов рублей. По словам Ольги, в покупку она вложила часть своих финансов. Несмотря на это, при разводе особняк достался футболисту.

Ранее Дмитрий заговорил об обиде на Бузову и заявил, что она «хайпилась на разводе». Полное высказывание мужчины читайте здесь.