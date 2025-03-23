Shot: cолистов «Дискотеки Аварии» второй год не могут заставить оплатить долг

Солисты популярной в начале 2000-х группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов больше года не могут оплатить штраф ГИБДД, который пришел на автомобиль их компании «Авария Энтертеймент» в 2023 году.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, ФССП пришлось открыть исполнительное производство, чтобы взыскать долг. Кроме того, за это время к сумме прибавилось 10 тысяч рублей сбора.

Вместе с тем, доходы от бизнеса музыкантов в 2024 году выросли в три раза. Лейбл «Авария Энтертеймент» принес Рыжову и Серову около 6 миллионов рублей. При этом ранее прибыль компании не превышала 2 миллионов рублей.

В декабре 2024 года «Дискотека Авария» подняла ценник на свои выступления на миллион рублей – до 4,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что свои концерты артисты устраивают со спецэффектами – они просят у организаторов баллоны с газом, искромет и конфетти-машину. Что касается райдера, то Рыжков и Серов не включали в него алкоголь, только газированные напитки и лимон.