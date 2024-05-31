SHOT: блогер Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом

Блогер Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В последнее время уехавший из России Даня Милохин регулярно выходит на связь с подписчиками, облачившись во флаг России. Блогер, который переквалифицировался в бойца смешанных единоборств, планирует выходить на ринг под гимн России и с флагом РФ.

Все это, по мнению Милохина, должно сгладить его будущую поездку в Россию, которую блогер планирует совершить уже этим летом. О планах вернуться сообщил отец Дани — Дмитрий Тюленев. Конкретные даты он пока называть не стал.

Напомним, Даня Милохин уже возвращался в Россию в 2023 году, тогда блогер пробыл в столице всего несколько дней. После угроз от общественников повестками в военкомат, Милохин улетел обратно в Таиланд.

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