Против актера Руденко возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков

Против задержанного актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. На данный момент он был отпущен под обязательство о явке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артисту, у которого нашли незаконные вещества, грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, что вечером 17 января его остановили на улице Антонова-Овсеенко. Из-за сильной нервозности он привлек внимание правоохранителей. Позже выяснилось, что у него к паху были прикреплены наркотики.

Руденко был доставлен в ОВД Пресненского района столицы. На допросе он рассказал, что нашел пакетик на улице и принял за отраву для собак. Потом ему объяснили, что это на самом деле, но он не поспешил от этого избавиться. При этом Анатолий не смог объяснить, по какой причине решил спрятать вещества в нижнем белье.

Ранее мама Анатолия Руденко прокомментировала задержание сына. Она заявила, что его могли подставить, так как у него безупречная репутация.