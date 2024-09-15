SHOT: актера Евгения Ткачука могли отпустить под обязательство о явке

Задержанного накануне актера Евгения Ткачука могли отпустить под обязательство о явке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник в отделе полиции, куда был доставлен задержанный актер Евгений Ткачук, сообщил, что артиста уже нет в здании. Предварительно, туда его отвели на медосвидетельствование после задержания в аэропорту Пулково со свертком неизвестного вещества.

Учитывая обстоятельства, вероятно, актера отпустили под обязательство о явке в отделение полиции.

Напомним, 15 сентября стало известно о задержании в аэропорту актера Евгения Ткачука. Во время досмотра у мужчины нашли сверток с неизвестным веществом и курительную трубку. Артист не смог объяснить происхождение содержимого, в итоге его задержали.

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