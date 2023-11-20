Mash: в гримерке устроившего пьяное шоу Сергея Чиркова нашли 2 бутылки виски

В гримерке устроившего пьяное шоу актера Сергея Чиркова нашли 2 бутылки виски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей Чирков едва не сорвал конкурс молодых талантов в Калужской области. Своим пьяным дебошем и нецензурной лексикой он довел до слез одного ребенка. В распоряжение источника попало видео, на котором организатор мероприятия ругается на актера, а на заднем плане слышится детский плач.

Отмечается, что из здания артиста не могли вывести полтора часа. Сергей оправдывал свое поведение усталостью. Руководство ДК планирует написать на Чиркова заявление.

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