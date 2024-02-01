SHOT: актер Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО через два месяца

Актер Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО через два месяца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с журналистами Иван Охлобыстин заявил, что его осужденный приятель может выйти по УДО через полтора-два месяца. В марте 2024 года у Михаила появится возможность подать соответствующую заявку.

По словам Ивана, Ефремов многое переосмыслил. Также он выразил надежду на то, что Михаила ждут в театре. Охлобыстин считает, что погибшего в результате ДТП человека «не воскресишь», а «хороший режиссер и актер лишним не бывает».

«Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Будем молиться», — резюмировал актер.

Ранее мы писали о том, что осужденный актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве. Подробности смотрите в этой статье.