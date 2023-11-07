88-летний актер Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Соломин уже много лет является худруком Малого театра. В организации сообщили, что они не получали врачебного заключения о состоянии артиста. Вот почему на данный момент директор театра не спешит комментировать новости о Соломине.

«Мы ждем медицинское заключение. Оно будет позднее», — резюмировали в пресс-службе заведения.

Напомним, что у 88-летнего артиста подтвердился инсульт. Соломина госпитализировали после потери сознания во время прогулки. Худрук Малого театра жаловался на нарушение речи, головокружение и слабость в левой руке.

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