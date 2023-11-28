SHOT: 75-летней Людмиле Поргиной провели срочную операцию по удалению опухоли

75-летней актрисе Людмиле Поргиной провели срочную операцию по удалению опухоли. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в начале осени у артистки начались боли в левой части живота. Несмотря на это, она два месяца не обращалась за помощью к врачам. Когда Поргина все же попала на прием к специалисту, то у нее была выявлена опухоль ободочной кишки. Сообщается, что новообразование оказалось доброкачественным.

Медицинские сотрудники настояли на госпитализации знаменитости и провели ей срочную операцию, которая прошла успешно. Примечательно, что это — далеко не первое хирургическое вмешательство для Поргиной. В мае 2023 года она перенесла операцию на суставе и стопе.

Как выяснилось, на сегодняшний день у актрисы нет проблем со здоровьем. Она ушла из столичного театра и уехала в Дубай.

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