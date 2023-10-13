«Незабываемая встреча»: Людмила Поргина вспомнила первое появление Марка Захарова в «Ленкоме»

Актриса Людмила Поргина вспомнила первую встречу с режиссером «Ленкома» Марком Захаровым. Она назвала ее незабываемой.

«Это была незабываемая встреча», - заявила актриса изданию «Абзац».

На тот момент Захаров был молодым и «работал на износ». С первого появления в театре он стал называть артистов по имени и отчеству.

Поргина сравнила актеров с детьми, а труппу с большой семьей, где каждого Захарову было важно «дотянуть до своего уровня».

Актриса рассказала, что Захаров снискал большую популярность у публики. Поэтому люди вставали в очередь у кассы театра в 10 часов вечера, чтобы в 11 утра купить билет.

Актеры объездили с ним почти всю Европу, а «за автобусами всегда шла толпа народа». Возле гостиниц тоже всегда собирались поклонники. Сравнивая ситуацию тогда и в нынешнее время, Поргина пришла к выводу: «Сейчас в театре уже нет подобного огня. Без Марка Анатольевича очень скучно».

Ранее Поргина раскритиковала спектакли режиссера Константина Богомолова. Она назвала их полным безобразием.